Skal se på Volda-Lauvstad

Fylkeskommunen skal se på takstnivået på fergesambandet Volda-Lauvstad etter en interpellasjonen fra Frank Sve (Frp) i fylkestinget onsdag. Flere grendelag har krevd nedsettelse av takstsoner på fergesambandet. Sve viste til at fergestrekninga har vært kontrollmålt, og at det err bekreftet at takstgrunnlaget har vært for høyt. Fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) svarte at det ikke er økonomisk mulig å etterkomme kravet, men det ble gjort om til et oversendingsforslag som ble vedtatt.