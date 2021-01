Skal se på sykehusbyggingen

Riksrevisjonen vurderer nå å gå nærmere inn i hvordan sykehusbyggingen foregår her i landet. Det skriver Romsdals Budstikke. Ekspedisjonssjef Anette Gohn-Hellum i Riksrevisjonen sier at de i løpet av våren starter en foranalyse for å se på kvaliteten på utredningsprosessene rundt nye sykehusbygg.