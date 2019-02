Skal rydde opp i ulovlige innkjøp

Ålesundregionens havnevesen måtte på et styremøte i går redegjøre for alle større innkjøp som de har gjort siden 2016. Dette skjer etter at det er blitt avdekket to ulovlige direkteanskaffelser, der det ikke er gjennomført konkurranse. Havnestyret har nå vedtatt en rekke tiltak for å unngå at det samme skal skje igjen. Blant tiltaka som skal iverksettes med «umiddelbar virkning», er månedlig oppfølging av innkjøp, en årlig gjennomgang av anskaffelser som en del av budsjettprosessen, og en årlig rapportering om innkjøp til styret innen 1. april. Det skriver Sunnmørsposten (krever innlogging).