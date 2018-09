Skal rive idrettens hus i Molde

Etter snart femti års teneste blir no gamle Idrettens Hus i Molde rive. Kommunen vedtok først renovering for 110 millionar, men kostnadane gjorde at politikarane snudde og i staden valde å bygge eit nytt bygg. Dersom fylkeskommunen blir med, vil eit nytt Idrettens hus koste vel 180 millionar kroner.