Skal resirkulere oppdrettsanlegg

Industribedrfita Plasto i Åndalsnes skal i løpet av neste år starte med å resirkulere plast frå gamle oppdrettanlegg for å lage nye. Bedrifta er med i eit internasjonalt forskingsprosjekt som jobbar for å sjå på marint søppel som ein ressurs. Prosjektleiar i Plasto, Runar Stenerud, seier planane er heilt konkrete og at i mars 2019 skal dei vere klare.