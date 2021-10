Skal rekruttere yrkessjåfører

Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport og Samarbeidsforum for Opplæringsvirksomhet starter en turne for å rekruttere flere yrkesjåfører. Nye undersøkelser viser at det vil være behov for minst 2500 nye sjåfører hvert år frem til minst 2030. Turneen skal gjennomføres med en buss og to lastebiler. I løpet av tre uker blir det 45 lokale arrangementer der skoleelever blir ønsket

velkommen til å lære mer om yrkessjåførfaget.