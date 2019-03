Skal redusere plast

Norske sjukehus skal redusere plasforbruket, det skriv Bergens Tidende. Det er Haukeland universitetssjukehus som skal leie eit nasjonalt prosjekt for å få ned plastbruken ved norske sjukehus. Prosjektet skal bidra til auka gjenvinningsgrad ved norske sjukehus, og skal gå over to år.