Skal redusere fuglekollisjonar på Smøla

Smøla Vind 2 AS må gjennomføre avbøtande tiltak for å redusere faren for fuglekollisjonar i Smøla vindkraft. Vedtaket frå NVE er basert på ny kunnskap frå forsking på fulg og vindkraft på Smøla. Forsking viser at talet på kollisjonar blir redusert ved å male nedste del av turbintårnet svart, og også ved å male eit rotorblad svart.