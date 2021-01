Skal prøve å finne brannårsak

Kriminalteknikarar frå politiet vil i dag gjere undersøkingar for å prøve å finne årsaka til brannen i ein bustad på Aspøya i Ålesund i helga. To kvinner blei meldt sakna etter brannen og desse blei seinare funne omkomne. Politiet meiner at det så langt ikkje er nokon grunn til å mistenke noko kriminelt, men at dei må gjere fleire undersøkingar før dei kan seie noko om brannårsaka.