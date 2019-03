Skal protestere mot kutta

Søstrene Jenny Nordseth og Gunn Vean frå Smøla er ein av mange «gulevestar» som reiser til Ålesund i dag for å følge styremøtet i Helse Møre og Romsdal. Der skal dei protestere mot kutta i helseføretaket. Nordseth meiner kuttforslaga kan rasere Nordmøre. – Vi er klare for å kjempe, spesielt for Aure og fødeavdelinga i Kristiansund. Eg jobbar sjølv i heimetenesta og ser viktigheita av Aure rehabilitering. Eg tenker at kutta er heilt absurde, seier Nordseth.