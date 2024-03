Skal oppgradere vassbehandlingsanlegg

Storsætra vassbehandlingsanlegg i Skodje skal få ei oppgradering.

Vassbehandlingsanlegget på Storsætra skal få forsterka vassbehandling med nytt UV-aggregat og nytt kloranlegg for nødklor som skal brukast dersom den vanlege vassbehandlinga sviktar. Det blir også nytt aggregat for nødstraum som sikrar at anlegget er i drift sjølv om straumen går.

– Gamle Skodje skal få tryggare drikkevatn, men det krev ein overgangsperiode med klorbehandling. Difor har enkelte merka annleis smak av vatnet i det siste, melder Ålesund kommune. dei vektlegg likevel at vatnet er trygt å drikke.

Prøveperioden er no over, og det vert ikkje tilsett klor før anleggsfasen startar over påske. Det er planlagt at arbeidet på Storsætra vil ta om lag to veker, opplyser kommunen.