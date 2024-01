Skal oppgrader Aura kraftverk

Det er viktig at Aura kraftverk skal bli oppgradert. Det seier ordførar i Sunndal, Ståle Refstie.

I dag blei det kjent at Statkraft planlegg store investeringar i norsk vatn- og vindkraft. Aura kraftverk er svært sentral i kraftsituasjonen her i fylket, seier Refstie.

– For det første er det kjempebra at det endeleg kjem ein etterlengta oppgradering av kraftverket. Vi ser det også i samanheng med at Statnett bygger ny linjekapasitet inn mot Sunndal, slik at vi får moglegheiter til å bygge eit balansert kraftsystem med vatn og vindkraft. Det vil igjen legge til rette for stabil og god kraftforsyning til Hydro og den industrien vi har her framover, seier Refstie.