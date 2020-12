Skal oppdatere utstyr

Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal går inn for å auke investeringane i medisinsk-teknisk utstyr med 40 millionar kroner neste år. Det har tidlegare kome fram at sjukehusa i Møre og Romsdal har mykje gamalt utstyr, og at investeringar i slikt utstyr har blitt utsett i fleire år. I inneverande år får helseføretaket eit overskot på rundt 238 millionar kroner, og det er dette som gjev rom for å auke investeringane neste år.