Skal møte Mørebenken

Den maritime næringa arbeider aktivt for å styrke hjelpepakkane som regjeringa lanserte denne veka. Næringa er langt frå fornøgd med forslaga og skal difor møte stortingspolitikarane på Mørebenken tysdag for å påverke dei til å auke støtta. Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest håper på opposisjonen. – Signala frå opposisjonen er at dei vil gjere meir. Slik eg forstår det er både Arbeidarpartiet, Frp og Sp villige til å legge meir pengar på bordet for å ta den maritime næringa gjennom denne koronakrisa, seier Ingjerd.