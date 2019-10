Skal møte minister

Fylkesleiar Frank Sve i Framstegspartiet skal ha to møter med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om vegprosjekt på Søre Sunnmøre. Det eine møtet skal handle om Rovdefjordkryssinga og det andre om Sande fastlandssamband. Sve seier til NRK at begge prosjekta vil bety mykje for regionen, og bør kunne gjennomførast.