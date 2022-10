Skal møte Flakk

Ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), synest det er svært alvorleg at Flakk Gruppen har lagt hotellplanane på Hellesylt på is. Det er skatteauken som regjeringa foreslår i statsbudsjettet, som er grunnen til dette. I dag skal politikarar frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet på Sunnmøre ha eit møte med Knut Flakk for å diskutere saka.

– Det er tragisk for bygdesamfunnet på Hellesylt og Stranda kommune. Eg legg ikkje skjul på at det ville fått betydning for kommunane Stranda, Sula og Ålesund. Den forventa verdiskapinga som ein trudde ein ville få ut av denne reiselivssatsinga tek no ei anna retning, seier Tryggestad.