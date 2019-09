Skal møte dei evakuerte

NVE tek ikkje sjansen på å ta ned farenivået for fjellpartiet Veslemannen og bebuarane som bur under fjellet kan forbli evakuerte i lang tid framover. I dag skal seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, ha møte med kommunen og dei evakuerte. – I og med at Veslemannen er så vanskeleg å spå og kan auke i fart utan nedbør, er det ganske stor usikkerheit. Det er ein trasig situasjon, så vi vil prøve å informere dei så godt vi kan, seier Blikra.