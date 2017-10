Skal meir til at nivået blir raudt

Sjefgeolog Lars Harald Blikra seier dei kjem til å legge meir vekt på rørslene nederst i det skredutsette fjellpartiet Mannen i framtida. Det inneber truleg at det skal meir til før NVE set farenivået til raudt, og som gjer at dei som bur under fjellet må bli evakuerte.