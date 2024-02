Skal levere til Havteknologisenteret

Prodtex Industri AS i Vanylven har inngått kontrakt med AXTech AS i Molde for leveranse av to havbunner i stål til Havbassenget ved Norsk Havteknologisenter i Trondheim.

Havbassenget er et stort laboratorium som skal brukes til å teste skip, vindturbiner, oppdrettsanlegg, bruer og offshore konstruksjoner under realistiske simulerte forhold med bølger, strøm og vind.

Havbunnene skal være fullt justerbare og skal installeres i 2026.