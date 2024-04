Skal levere propeller til verdens største seilskip

Det franske skipsverftet Chantiers de l'Atlantique har valgt Brunvoll i Molde som leverandør av fremdriftsløsninger for Orient Express Silenseas sine nye cruiseskip, som skal bli verdens største seilskip.

Propellene er designet for å kunne settes i nøytral seilstiling for å minimere motstand når skipet seiler. Ordren er for leveranse til to skip, i tillegg til to ekstra skip som opsjon, skriver Brunvoll i en pressemelding.

Orient Express er kjent som en pionér innen luksusreiser med tog, men satser nå også på seilskip.