Skal levere is-system til Salmar

PTG Frionordica i Malmefjorden skal levere is-systemer for flere millioner kroner til Salmars nye laksefabrikk på Senja i Troms. PTG skal levere ismaskiner som produserer 150 tonn is i døgnet, og islager for til sammen 80 tonn, samt is-knuser og blandetank for is-sørpe. – Vi er svært fornøyde med at Salmar har valgt våre Finsam is-systemer til et av verdens mest avanserte anlegg for slakting og bearbeiding av laks, sier Per Johansen, i PTG Frionordica i ei pressemelding.