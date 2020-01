Skal legge ny strategi

Frps sentralstyre samler seg mandag for å legge strategien for livet i opposisjon. Vi aksepterer ikke hva som helst fra regjeringen, sier Sylvi Listhaug.

Nøyaktig én uke etter at Frp marsjerte ut av Solberg-regjeringen, samler partitoppene seg mandag til strategiseminar på Gardermoen for å meisle ut veien videre som et rent opposisjonsparti.

– Målet er å gjøre Frp størst mulig før neste valg og bygge opp partiorganisasjon, sier nestleder Sylvi Listhaug på NRKs Politisk Kvarter mandag.