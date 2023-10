Skal lede kultur- og folkehelseutvalget

Jessica Gärtner (H) skal lede utvalget for kultur og folkehelse i Møre og Romsdal de neste fire årene. Hun har bakgrunn som lokalpolitiker i Ålesund kommune.

Gärtner mener at god kultur kan bidra til at flere velger å flytte til Møre og Romsdal, og at det er viktig med god kultur i hele fylket.

Roger Bach (Frp) fra Tingvoll blir nestleder i utvalget.