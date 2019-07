Skal kontrollere bubilar

Vegvesenet intensiverer kontrollane mot bubilar i sommar. I kontrollar i Gjemnes og Ørsta fekk åtte bilistar påbod om å fjerne delar av lasten før dei fekk køyre vidare. Leif Jarle Bergset i vegvesenet seier at mange bubil-sjåførar køyrer med alt for tung last og at det er trafikkfarleg. Han seier mange utanlandske bubilsjåførar har med seg store mengder mat og drikke og dermed får overlast.