Skal komme raskt i rute

Etter en lang og tidkrevende prosess tok Havila Kystruten over søsterskipene Havila Polaris og Havila Pollux på Tersan-verftet i Tyrkia 1. august. Rett før midnatt, tirsdag 15. august, klappet Havila Polaris til kai i Bergen. – Nå skal vi bruke timene godt her i Bergen, slik at Havila Polaris så raskt som mulig kan sette kursen nordover og komme seg inn i rute. Det har vi ventet lenge på, og det er jeg sikker på alle langs kysten har ventet lenge på også, sier administrerende direktør Bent Martini.