Skal kjempe om finaleplass

Ulstein ungdomsskule fikk 12 poeng og ble direkte kvalifisert til den nasjonale finalen i Oslo. Men Helland skule og Åndalsnes ungdomsskule fikk 11 poeng om må dermed i dag kjempe om den andre finaleplassen. Det er Jonathan Kamsvåg Heimen, Iben Sofie Fjørtoft Aak og Sevrin Dahle Sæterøy som deltar for Åndalsnes og Amund Slemmen, Magnus Legernes og Kristine Løken som deltar for Vestnes-laget Helland skule. Du kan høre hvordan det går her klokka 14:30.