Skal KBK møte United?

Onsdag kveld meldte Dagbladet at Solskjærs Manchester United vil komme til Ullevaal og spille kamp i forbindelse med Norway Cup i sommer. De skriver også at Solskjærs menn angivelig skal møte Vålerenga. Men ifølge Tidens Krav er det ikke VIF men Kristiansund BK Solskjærs menn skal møte til kamp. KBK-trener Christian Michelsen vil ikke kommentere saken til NRK og henviser til daglig leder Kjetil Thorsen. Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Thorsen. Til Tidens Krav sier Thorsen at han ikke har noen kommentar.