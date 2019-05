Skal kartlegge naturområde

18 små naturområde i Møre og Romsdal er med i ei kartlegginga som Klima- og miljødepartementet no gjer når dei vurderer behovet for utvida verneområder. I alt utgjer dette 41 kvadratkilometer og mange av områda er kystnatur som det verna for lite av. Fagansvarleg Ola Betten (bildet) i Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen presiserer at det no først er ei kartlegging og ikkje ein verneprosess.