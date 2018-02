Skal hindre dyretragediar

Mattilsynet saman med bondelag og landbruksaktørar i regionen tar grep for å hindre dyretragediar. Ein satsar på å styrke samhandlinga for tidleg å avdekke risiko for dyretragediar. – Dette er etter ein modell frå eit opplegg i Nord-Trøndelag, seier fylkesleiaren i bondelaget, Oddvar Mikkelsen.