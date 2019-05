Skal ha truga med kniv

I Molde er ein mann i starten av 20-åra pågripen for trugslar tysdag kveld. Ifølge politiet skal det ha oppstått konflikt mellom to personar på ein privat adresse, der den eine hevdar at den andre truga med kniv, men utan å bruke den. Politiet ventar no på å avhøyre mannen som skal ha truga.