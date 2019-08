Skal ha truet med signalpistol

En mann i 40-årene fra Nordmøre er tiltalt for å truet polititjenestemenn med at han skulle skyte dem og familiene deres med en signalpistol. Dette skjedde under en pågripelse i fjor høst. Han skal også ha forsøkt å sparke og skalle ned tjenestemennene. I tillegg er mannen tiltalt for å ha gått med kniv i bukselomma på offentlig sted i januar. To måneder senere skal han ha oppsøkt ei kvinne og tatt grep om halsen på henne. Saken skal opp i Nordmøre tingrett i oktober.