Skal ha tatt seg inn i garasje

To huseiere i Hareid meldte til politiet at en mann hadde vært inne i garasjene deres. Den ene huseieren kom over mannen, som forsøkte å stjele verktøy. Mannen var mørkkledd, og hadde med seg en svart hund. Han forlot stedet da han ble oppdaget, skriver politiet på Twitter.