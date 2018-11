Skal ha svindlet NAV

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha svindlet 478 125 kroner fra NAV i Kristiansund kommune. I nesten to år skal han ha innlevert meldekort til NAV, hvor han totalt oppgav at han hadde arbeidet 0 timer til tross for at han skal ha arbeidet 3225 timer. Dette skal ha medført tap eller fare for tap for NAV. Saka skal opp i Nordmøre tingrett i desember.