Skal ha stole varer til tre millionar

To menn i 30- og 40-åra er no tiltalt etter innbrotet i ei urmakarforretning i Molde i haust. Ifølge politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt skal dei to ha stole rundt 113 klokker som hadde ein utsalsverdi på rundt tre millioner kroner.

Mennene er mellom anna tiltalt for bilbrukstjuveri, grovt tjuveri, grovt skadeverk og for å ha brote seg inn hos urmakaren.

Politiet har også bede om fire nye veker i varetekt for dei to.