Skal ha stole varer frå ein rekke butikkar

To personar i 30-åra er tiltalt for ein rekke tjuveri. Ifølge tiltalen skal dei ha gjort minst 12 tjuveri frå ein rekke butikkar på Moa i Ålesund. Fleire av tjuveria er av varer til fleire tusen kroner. Dei er også tiltalt for å ha oppbevart stolne varer til ein verdi på nesten 80.000 kroner.

Politiet har også lagt ned ein påstand om at ein bil, som blei nytta til tjuveria og for oppbevaring av tjuvegodset, blir inndradd.