Skal ha stole store mengder verktøy

Ein mann i slutten av 30-åra busett i Ålesund er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for grovt tjuveri. I løpet av våren 2022 skal mannen, ifølgje tiltalen, ha brote seg inn seks ulike plassar i Ålesund for å stele verktøy. Til saman skal mannen ha stole verktøy til ein verdi av opp mot 700.000 kroner. Mannen skal ha klipt av hengelåsar på konteinarar, brote opp ei dør, klipt opp eit gjerde og knust ei bilrute for å få tak på tjuvegodset. Mannen er også sikta for grovt heleri. I tillegg er han tiltalt for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort ved tre høve. Den eine gongen han blei stoppa hadde han 98 km/t i ei 60-sone på Lesja.