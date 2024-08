Skal ha stole blekkpatroner til ein halv million

Ein utanlands statsborgar i 30-åra er fengsla i fire veker. Mannen har vore internasjonalt etterlyst, men blei nyleg utlevert til Noreg. Det går fram av ei fengslingsorskuld i Møre og Romsdal tingrett.

Mannen er mistenkt for tjuveri på butikkar over heile landet. Det skal mellom anna vere snakk om tjuveri av blekkpatroner.

Retten meiner at det er bevis for at mannen er ein del av ei gruppe mobile vinningskriminelle. Mannen er mellom anna sikta saman med onkelen sin. Ifølge kjenninga skal det vere snakk om organisert tjuveri av blekkpatroner til ein samla verdi av rundt 506.367 kroner.

Den sikta har innrømt tjuveri av blekkpatroner, men ikkje av det omfanget som han er sikta for, står det i kjenninga.

Retten meiner at det er fare for at mannen kan reise tilbake til heimlandet sitt om han blir slept fri, og meiner at mannen kan dømmast for lovbrot som vil gi ei straff på meir enn seks månader. Dei har difor gått med på å fengsle han i fire veker.