Skal ha stikke nesten 5 centimeter

Aktor meiner det berre var tilfeldigheiter som gjorde at ein miljøarbeidar i Volda ikkje døydde då ein av pasientane hans angreip han. Ein mann i 30-åra er tiltalt for å ha stukke han med eit skrujarn i sommar. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim seier skrujarnet gjekk nesten fem centimeter inn i tinningen. Berre få månader før kom retten til at det ikkje var nærliggande fare for alvorlege brotsverk. Han blei difor ikkje overført til tvunge psykisk helsevern.