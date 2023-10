Skal ha sprunge etter mann med kjøttøks

Ein mann i 40-åra frå Romsdal er tiltalt for vald etter at han i vår skal ha sparka og slått ein anna mann i ansiktet. Ifølge tiltalen skal han også ha sprunge etter same mann med ei kjøttøks.

Mannen er også tiltalt for ruskøyring for å ha køyrt bil sjølv om han var påverka av amfetamin.

I tillegg er han tiltalt for grovt tjuveri etter at han skal ha tatt seg inn i ein bustad og forsøkt å stele klokker og elektroniske gjenstandar. Mannen lukkast ikkje fordi han blei pågripen av politiet under tjuveriforsøket.