Skal ha slått ansatt ved utested

En mann ble natt til lørdag anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han skal ha slått til en ansatt ved et utested i Ulsteinvik. Mannen ble bortvist fra sentrum av politiet. Også i Ålesund ble en mann og en kvinne bortvist fra sentrum etter at de skal ha laget bråk ved et utested.