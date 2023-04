Skal ha sendt upassande bilde på Snapchat

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er tiltalt for framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller for framstilling som seksualiserer barn.

Ifølge tiltalen skal mannen ha lasta opp seksuelle bilde og video på Snapchat. Han skal også ha fått tenåringsjente til å sende seksualiserte bilde av seg sjølv til han på Snapchat. Bilda han fekk skal han ha oppbevart på mobilen sin.

Mannen skal ha prøvd å få ei tredje jente til å sende bilde og overførte pengar til ho fleire gongar på Vipps for å få desse. Denne jenta sende likevel ikkje bilde til mannen.

Han er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkande åtferd ovanfor barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal han ha sendt intime bilde av seg sjølv og skrive upassande ting via Snapchat til fleire unge jenter. Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i sommar.