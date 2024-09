Skal ha rana tenåringar med kniv for å få tak i jakkene deira

Ved hjelp av kniv skal tre-fire gutar i 14-15-årsalderen ha gått laus på to jamnaldringar i Ålesund sentrum torsdag ettermiddag. Målet skal ha vore å ta frå dei klede.

– Dei ville ha jakkene, seier operasjonsleiar Tove Holst-Dyrnes.

Ho legg til at ho er usikker på om gutane fekk med seg jakkene, og ho kjenner ikkje til kva for merke plagga hadde.

Det har vore ei rekkje knivran av ungdommar i Oslo i sommar, men det er ikkje kjent at det har foregått noko liknande i Ålesund tidlegare.

Opersjonsleiar Tove Holst-Dyrnes. Foto: Casper Kanestrøm / Politiet

Skal ha foregått på høglys dag

Ifølgje politiet skal ranet ha foregått like etter klokka 16, i området rundt Burger King.

Først like før klokka 23 la politiet ut melding om det som har skjedde. I meldinga på X står det at ranet var over før politiet kom til staden.

Operasjonsleiar Tove Holst-Dyrnes seier seint torsdag kveld at ho ikkje veit om det skal ha skjedd ute eller inne. Ho kjenner heller ikkje til om tenåringsgutane kjende kvarandre frå før.

Ålesund politistasjon. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Kontakta barnevernet

Politiet skal ha tatt med seg dei tre eller fire som er mistenkte i saka inn til avhøyr, og seinare tatt kontakt med barnevernet.

Saka blir no etterforska.