Skal ha prøvt å bite politiet

Ein mann i 20-åra er i Romsdal tingrett tiltalt for bilkøyring medan han var påverka av narkotika. Då han blei stoppa skal han ha prøvt å bite og sparke to politimenn. Mannen skal og ha mottatt pengar for brukte mobiltelefonar, utan at dei som betalte skal ha fått varene sine.