Skal ha NTP-møte i Ålesund i morgen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommer til Ålesund i morgen for å diskutere innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan som regjeringen skal legge frem i 2021. Hareide skal møte representanter for de to fylkeskommunene Møre og Romsdal og Trøndelag i tillegg til bykommunen Trondheim. Samferdselsministeren vil også snakke med næringslivet i regionene for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst.