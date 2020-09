Skal ha møte med Stortingskomité

Før Helse Møre og Romsdal sitt styremøte på tirsdag i neste uke skal ledelsen og tillitsvalgte ha et skypemøte med Helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Planen var at komiteen skulle besøke fylket, men på grunn av koronasituasjonen blir det avviklet på nett. Etter det NRK forstår vil fødesituasjonen bli et viktig tema på møtet og nestleder i Helse og omsorgskomiteen Kjersti Toppe vil be om en orientering om fødesituasjonen i Nordmøre og Romsdal.