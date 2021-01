Skal ha møte med kommunane

Statsforvalteren og kommune her i fylket skal møtes i dag for å prøve samordne koronatiltaka etter utbrotet av det muterte koronaviruset i Nordre Follo. Statsforvaltar Rigmor Brøste håper at meir samordna retningslinjer vil gjere det lettare for innbyggarane å følge dei. – Kommunane står fritt til å lage sine eigne reglar, men det gjer det enklare for innbyggarane om vi har mest mogleg like råd. Og så kan det vere greitt å vite at dei nasjonale råda for koronaviruset også gjeld det muterte viruset, seier ho.