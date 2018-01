Skal ha mishandla mann og barn

I dag starta rettsaka mot ei romsdalskvinne i 40-åra som er tiltalt for grov mishandling av mannen og barna sine. Gjennom fleire år skal ho ha slått og sparka han i hovudet og magen medan ungane såg på. Ho er også tiltalt for å ha slått og trua med å slå ungane sine i fleire år. Det er sett av to dagar til saka.