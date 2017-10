Skal ha mishandla gravid sambuar

Ein mann i 20-åra frå Romsdal er tiltalt for å ha mishandla og krenka sambuaren sin fleire gongar. Mannen skal ha slått og sparka sambuaren over fleire år, han er også tiltalt for å ha dunka hovudet hennar i veggen medan ho var gravid. Mishandlinga skal i følgje tiltalen ha skjedd medan deira felles born såg på.