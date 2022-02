Skal ha låst døra under legetimen

Endå ei kvinne hevdar at den tidlegare fastlegen forgreip seg seksuelt mot henne på legekontoret. Ho forklarte også at han låste døra og kledda av seg. Dette skal ha skjedd i den same perioden som han også er tiltalt for overgrep mot ei anna kvinne som har forklart seg tidlegare i saka. Aktor har tidlegare gjort avhøyr med kvinna, og opptaket av dette blir avspelt i retten i dag.