Skal ha køyrt nesten dobbelt så fort

Ein mann i starten av 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha køyrt for fort. Ifølge tiltalen skal han ha køyrt i Godøytunnelen med ei hastigheit med minst 160 kilometer i timen. Det er 80-sone på staden. Politiet har også lagt ned påstand om at mannen må miste førarretten.